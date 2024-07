Spright Agro Limited, anciennement Tine Agro Limited, est une société basée en Inde. La société est principalement engagée dans le commerce de tous les types de produits agricoles, de produits de base et d'autres matériaux connexes sur la base de la vente au détail et en gros. Elle exerce ses activités dans les secteurs de la location de navires et de l'exploitation.

Secteur Pêche et agriculture