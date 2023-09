SpringBig Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions marketing basées sur le logiciel-service (SaaS), d'applications mobiles pour les consommateurs et de programmes de fidélisation omnicanaux pour l'industrie du cannabis. La plateforme de la société permet à ses clients d'améliorer et d'analyser l'acquisition et la fidélisation des clients, le panier de dépenses et la fréquentation des commerces de détail. Ses solutions de données sont spécialement conçues pour l'industrie du cannabis et permettent à ses clients d'exploiter les données pour commercialiser leurs produits auprès des consommateurs. Elle propose également des solutions d'automatisation du marketing qui assurent la cohérence de la communication avec les clients, que les détaillants et les marques peuvent utiliser pour favoriser la fidélisation des clients et le trafic de pied au détail. La plateforme offre des fonctionnalités qui permettent de fidéliser les clients à la marque grâce à des programmes de fidélisation qui proposent diverses récompenses et offres. Les rapports et les analyses qu'elle propose permettent à ses clients de mieux comprendre leur clientèle, leurs habitudes d'achat et les tendances.