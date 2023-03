Démission du directeur financier de Springfield Properties

Springfield Properties PLC - constructeur écossais de logements privés et abordables - annonce la démission de Michelle Motion de son poste de directeur financier avec effet immédiat. Le conseil d'administration a entamé la recherche d'un nouveau directeur financier et informera le marché en temps voulu. Le directeur financier Iain Logan, qui travaille pour l'entreprise depuis plus de trois ans, assume le rôle de directeur financier par intérim.

Le président Sandy Adam déclare : "Au nom du conseil d'administration et de tous les employés de Springfield, je tiens à remercier Michelle pour sa contribution au cours des neuf dernières années. Au cours de cette période, nous sommes devenus une société cotée en bourse et avons procédé à de multiples acquisitions qui ont transformé l'ampleur de nos activités.

Cours actuel de l'action : 78,00 pence, stable

Variation sur 12 mois : en baisse de 45

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.