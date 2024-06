(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Springfield Properties PLC, en hausse de 5,9% à 99,50 pence, fourchette de 12 mois 50,00p-105,00p. Le constructeur écossais de logements privés et abordables a signé un accord de collaboration avec BDW Trading Ltd, la principale filiale opérationnelle de Barratt Developments PLC. Selon les termes de l'accord, Barratt contribuera au développement du site Durieshill de Springfield, créant ainsi un nouveau village près de Stirling. En contrepartie de la moitié du terrain de Durieshill, Barratt fournira et financera le développement de l'infrastructure pour l'ensemble du site. Elle a également effectué un paiement en espèces de 10 millions de livres sterling à Springfield. Les actions de Barratt ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 507,70 pence.

Mosman Oil & Gas Ltd, en hausse de 14% à 0,025 pence, fourchette de 12 mois 0,010p-0,065p. La société d'exploration, de développement et de production pétrolière, qui opère aux États-Unis et en Australie, a acheté à Vecta Oil & Gas Ltd une participation de 10 % dans un projet d'hélium dans le comté de Las Animas, au Colorado. Le prix est de 500 000 USD, à payer par tranches de 50 000 USD par mois pendant 10 mois. Cette somme devrait être financée par une combinaison de liquidités existantes et de recettes provenant de la réalisation d'actifs pétroliers et gaziers. Vecta détiendra les 90 % d'intérêts restants et exploitera le projet.

AIM - LOSERS

Beacon Energy PLC, baisse de 79% à 0,012p, fourchette de 12 mois 0,010p-0,28p. La société pétrolière et gazière a déclaré que le puits de dérivation SCHB-2 dans le champ d'Erfelden s'est détaché du puits de forage initial et que le puits sera temporairement fermé pour permettre la démobilisation de l'appareil de forage. Pendant cette période, des données sur l'augmentation de la pression seront obtenues pour permettre à Beacon de mieux comprendre la réaction du réservoir. Une fois que l'appareil de forage aura quitté le site, des mesures correctives seront prises et le puits sera reconnecté à l'installation de Schwarzbach pour permettre le nettoyage du puits et un débit à long terme.

