Springfield Properties plc est un constructeur de logements basé au Royaume-Uni, en Écosse, qui se concentre sur la construction de logements privés et abordables. La société opère sur un seul segment, celui de la construction de logements. La société opère à travers six marques : Springfield Properties, Springfield Partnerships, Dawn Homes, Walker Group, Tulloch Homes et Mactaggart & Mickel Homes. Avec des développements sur des marchés clés à travers l'Écosse, chaque marque offre quelque chose aux communautés locales dans lesquelles elle est active. Ses villages sont des développements autonomes qui comprennent des infrastructures et des équipements de proximité. Chaque village est conçu pour offrir environ 3 000 logements, principalement destinés à la vente privée, mais aussi des logements abordables et, à Bertha Park, des logements du secteur locatif privé (PRS), avec des espaces verts et des équipements collectifs. La société possède trois villages qui sont en cours de construction et qui abritent déjà des communautés : Dykes of Gray, Dundee ; Bertha Park, Perth ; et Elgin South (anciennement Linkwood Village), Elgin.

Secteur Construction de logements