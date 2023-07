Springfield Properties plc est une société de développement de logements basée au Royaume-Uni. La société opère sur deux marchés du logement, à savoir le marché privé et le marché abordable. Elle développe un panorama de logements privés et abordables en Écosse dans des projets de taille et d'emplacement différents. Elle fournit des logements privés sur des projets de taille variable dans le centre, l'ouest et le nord de l'Écosse sous les marques Springfield, Dawn Homes et Walker Group. Son activité de logement abordable est présente dans toute l'Écosse et se concentre sur le développement de terrains dans des sites autonomes entièrement composés de logements abordables et sur le développement de logements abordables dans les développements privés de la société. Les types de maisons de la société comprennent notamment les parcelles 22 et 23, The Arden, The Arden - parcelle 16, The Arden - parcelle 38, The Ardmore, The Ardmore - parcelle 22, The Ardmore - parcelle 24, The Ardmore - parcelle 25, The Auldearn, The Auldearn FF, The Balerno, The Braemar, The Carbeth, The Crail, The Cramond, The Culbin et The Tiree.

Secteur Construction de logements