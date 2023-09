Sprinklr, Inc. offre une plateforme de gestion de l'expérience client, Sprinklr. La plateforme de la société utilise une architecture spécialement conçue pour la gestion des données de gestion de l'expérience client (CXM) et est alimentée par l'intelligence artificielle (IA), le flux de travail collaboratif, l'automatisation, l'écoute généralisée et la gouvernance axée sur le client pour aider les entreprises à analyser des quantités massives de données structurées et non structurées. Ses quatre suites de produits sont les suivantes : Modern Research, Modern Care, Modern Marketing and Advertising, et Modern Sales and Engagement. Modern Research permet à ses clients d'écouter, d'apprendre et d'agir sur la base des informations glanées sur les canaux modernes. Modern Care permet aux clients d'écouter, d'acheminer, de résoudre et d'analyser les problèmes de service à la clientèle. Modern Marketing and Advertising permet aux clients de planifier, produire, exécuter et analyser leurs campagnes de marketing. Modern Sales and Engagement permet aux clients d'écouter, d'acheminer, d'engager et d'analyser les conversations sur les canaux modernes.

Secteur Logiciels