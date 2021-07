Données financières USD EUR CA 2019 33 600 M - 28 514 M Résultat net 2019 -1 943 M - -1 649 M Dette nette 2019 32 874 M - 27 898 M PER 2019 -11,8x Rendement 2019 - Capitalisation 35 441 M 35 441 M 30 076 M VE / CA 2018 1,59x VE / CA 2019 1,66x Nbr Employés 28 500 Flottant 16,0% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs G. Michael Sievert President & Chief Executive Officer J. Braxton Carter Chief Financial Officer, Director & Executive VP Julius Genachowski Director David A. Miller Director Jud Henry Head-Investor Relations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SPRINT CORPORATION 0.00% 35 441