L'exploitant de cinémas AMC investit dans le mineur en difficulté Hycroft

La chaîne de cinémas AMC Entertainment Holdings Inc. a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'acheter une participation importante dans Hycroft Mining Holding Corp pour 27,9 millions de dollars, capitalisant sur sa popularité auprès des investisseurs particuliers pour fournir une bouée de sauvetage financière à l'exploitant de mines d'or et d'argent en difficulté.

Hycroft, qui possède une mine dans le nord du Nevada, était au bord de la faillite avant l'investissement d'AMC. Maintenant, elle prévoit de lever jusqu'à 500 millions de dollars en vendant des actions sur le marché libre au fil du temps, a déclaré Hycroft mardi. Une levée de fonds aussi importante n'est généralement pas accessible à une petite entreprise en grande difficulté financière.

Pourtant, la fascination des investisseurs particuliers pour les soi-disant "meme stocks" a rendu de telles opérations possibles. Le directeur général d'AMC, Adam Aron, a déclaré mardi que la société avait levé un "trésor de guerre" de 1,8 milliard de dollars en 2021 grâce à des ventes d'actions arrachées par des investisseurs particuliers.

Hycroft a déclaré mardi qu'elle avait également suscité "l'intérêt atypique d'investisseurs particuliers", mais a prévenu les investisseurs que l'achat de ses actions pourrait leur faire perdre la totalité ou une partie importante de leur argent.

Les actions Hycroft ont terminé la séance en hausse de 9,35 % à 1,52 $ après avoir presque doublé de valeur plus tôt dans la journée à la nouvelle de l'accord. Les actions AMC ont clôturé en hausse de près de 6,9 % à 14,48 $.

M. Aron a déclaré que Hycroft ressemblait à la chaîne de cinémas d'il y a un an, confrontée à une crise de liquidités malgré des "actifs solides comme le roc".

Néanmoins, l'investissement d'AMC "est un peu déroutant" et ses liquidités seraient mieux utilisées pour rembourser la dette qui dépassait les 5 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, a déclaré Alicia Reese, analyste chez Wedbush Securities.

AMC et Eric Sprott, investisseur de longue date dans les métaux précieux, investiront chacun 27,9 millions de dollars et recevront des participations distinctes de 22 % dans Hycroft, ont indiqué les sociétés. Ils recevront également un montant égal d'actions sous forme de bons de souscription exerçables au prix de 1,07 $ par action.

Mudrick Capital, un créancier de Hycroft dont l'accord de société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec Hycroft en 2020 a fait de lui le principal actionnaire de la société avec une participation de 40 %, a aidé à mettre en place l'accord avec AMC, a déclaré une personne connaissant bien le dossier.

Jason Mudrick, fondateur et directeur des investissements de la société, a appelé Aron la semaine dernière pour lui demander de conseiller Hycroft sur la manière dont elle pourrait lancer une offre en bourse pour éviter la faillite, a déclaré la personne au courant de l'affaire.

Hycroft, précédemment connue sous le nom d'Allied Nevada, avait déjà déposé son bilan et en était sortie en 2015. Plus récemment, son action a augmenté après avoir suscité l'intérêt d'investisseurs particuliers sur la plateforme de médias sociaux Reddit.

Mudrick connaissait Aron parce qu'il avait déjà investi dans AMC et participé à un accord de restructuration de la dette en 2020 qui a permis de maintenir à flot l'exploitant du cinéma.

Aron a répondu qu'il était intéressé par un investissement dans Hycroft pour diversifier les activités d'AMC, et qu'une telle opération pourrait aider Hycroft à attirer plus d'intérêt de la part des investisseurs, a déclaré la source.

TOURNÉE WHIRLWIND

Mudrick a affrété un avion le dimanche pour emmener les cadres et les directeurs d'AMC au Nevada pour une visite éclair des opérations minières de Hycroft dans la ville de Winnemucca le lendemain matin, a indiqué la source.

L'accord a été conclu juste avant 16 heures EDT lundi, a précisé la source. Avant les négociations, les liquidités de la société s'étaient réduites à environ 8 millions de dollars, a ajouté la source.

AMC n'avait aucun commentaire immédiat sur le travail de Mudrick sur la transaction, tandis que Hycroft n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Sprott et d'autres créanciers ont accepté de repousser le remboursement de la dette de Hycroft à 2027. L'amélioration des finances de Hycroft pourrait lui permettre de développer une usine coûteuse pour déterrer l'or et l'argent. (Reportage de Mike Spector à New York et Anirban Sen à Bengaluru ; Reportage supplémentaire de Tiyashi Datta à Bengaluru et Jessica DiNapoli à New York ; Édition de Bernard Orr)