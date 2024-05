Sprott Inc. est une société canadienne qui investit dans les métaux précieux et la transition énergétique. Les stratégies d'investissement de la société comprennent des produits cotés en bourse, des actions gérées et des stratégies privées. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Produits cotés en bourse, Actions gérées, Stratégies privées et Entreprise. Le segment des produits cotés en bourse fournit des services de gestion aux fonds physiques à capital fixe et aux fonds négociés en bourse (ETF) de la société. Le segment des actions gérées fournit des services de gestion pour les stratégies d'investissement alternatives de la société, gérées en interne et en tant que sous-conseiller. Le segment des stratégies privées propose des activités de prêt et de distribution par l'intermédiaire de sociétés en commandite simple. Le secteur des sociétés offre des services de gestion du capital et du bilan et des services partagés aux filiales de la Société. Ses filiales comprennent Sprott Asset Management LP, Sprott U.S. Holdings Inc. et Sprott Resource Lending Corp. entre autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds