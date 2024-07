Sprout AI Inc. se consacre principalement à la technologie de l'agriculture verticale. La société planifie, conçoit, fabrique et/ou assemble des équipements de culture verticale (l'habitat) durables et évolutifs, contrôlés par l'intelligence artificielle (IA), pour l'agriculture verticale en intérieur. La technologie de l'entreprise produit un environnement avec des paramètres de croissance améliorés et détecte les conditions qui permettent d'obtenir des cultures cohérentes et reproductibles avec des cycles de culture plus courts, indépendamment des climats géographiques. La société dispose également d'une technologie d'étagères roulantes autonomes. Les filiales à 100 % de la société sont Sprout AI S.A. et Sprout AI Australia PTY.

Secteur Véhicules et machines lourdes