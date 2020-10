Sprouts Farmers Market, Inc. : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 27/10/2020 | 09:35 achat En cours

Cours d'entrée : 20.71$ | Objectif : 24.9$ | Stop : 18.9$ | Potentiel : 20.23% Le titre Sprouts Farmers Market, Inc. présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 19.74 USD ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 24.9 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 19.74 USD en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 20.31 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.51 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 19.74 USD.

Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SPROUTS FARMERS MARKET, INC.. 7.60% 2 456 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 7.41% 34 869 SYSCO CORPORATION -28.92% 30 953 AHOLD DELHAIZE N.V. 8.86% 30 219 TESCO PLC -16.81% 26 900 KROGER 14.38% 25 699 AEON CO., LTD. 19.29% 21 677 LOBLAW COMPANIES LIMITED 0.04% 18 166 CP ALL -23.18% 15 944 METRO INC. 16.81% 11 879 GEORGE WESTON LIMITED -6.81% 11 155

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 6 533 M - 5 523 M Résultat net 2020 249 M - 211 M Dette nette 2020 889 M - 751 M PER 2020 9,74x Rendement 2020 - Capitalisation 2 456 M 2 456 M 2 076 M VE / CA 2020 0,51x VE / CA 2021 0,49x Nbr Employés 30 000 Flottant 99,5% Prochain événement sur SPROUTS FARMERS MARKET, INC. 28/10/20 Q3 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 26,81 $ Dernier Cours de Cloture 20,82 $ Ecart / Objectif Haut 87,3% Ecart / Objectif Moyen 28,8% Ecart / Objectif Bas -3,94% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jack Loudon Sinclair Chief Executive Officer & Director Joseph M. Fortunato Non-Executive Chairman Dan J. Sanders Chief Operating Officer Denise A. Paulonis Chief Financial Officer & Treasurer Terri Funk Graham Independent Director