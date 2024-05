Sprouts Farmers Market, Inc. est un détaillant spécialisé dans l'alimentation naturelle et biologique. La société offre une expérience d'épicerie spécialisée avec une disposition ouverte et des produits frais au cœur du magasin. Elle propose des produits fabriqués à partir d'ingrédients respectueux du mode de vie, tels que des produits biologiques, à base de plantes et sans gluten. L'entreprise sélectionne sa gamme de produits pour différencier les aliments frais, naturels et biologiques et les options plus saines dans l'ensemble de ses rayons. Elle classe les produits qu'elle vend en deux catégories : les produits périssables et les produits non périssables. Ses catégories de produits périssables comprennent les fruits et légumes, la viande et les substituts de viande, les fruits de mer, la charcuterie, la boulangerie, les produits floraux, les produits laitiers et les substituts de produits laitiers. Ses catégories de produits non périssables comprennent les produits d'épicerie, les vitamines et les compléments alimentaires, les produits en vrac, les produits surgelés, la bière et le vin, ainsi que les produits de santé naturels et les produits de soins corporels. La société exploite environ 407 magasins dans 23 États.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire