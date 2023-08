Spruce Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique en phase avancée de développement. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour les troubles endocriniens rares. Le produit candidat de développement de la société, tildacerfont, est un traitement non stéroïdien qui propose un contrôle de la maladie aux patients souffrant d'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS). Le tildacerfont est un antagoniste puissant et sélectif, non stéroïdien, oral, à petite molécule, du récepteur 1 de l'hormone de libération de la corticotropine (CRF1), qui est un régulateur de la production de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH). Son CAHmelia-203 est un essai clinique de phase IIb en double aveugle, contrôlé par placebo, chez des patients adultes atteints d'HCA et dont la maladie est mal contrôlée. Son CAHmelia-204 est un deuxième essai clinique de phase IIb chez des patients adultes atteints d'HCA avec un bon contrôle de la maladie, axé sur la réduction des glucocorticoïdes. Elle a également mené deux essais cliniques de phase IIa de tildacerfont chez des patients adultes atteints d'HCA sous traitement stable par glucocorticoïdes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale