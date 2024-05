Spruce Power Holding Corporation est un propriétaire et un exploitant d'actifs d'énergie solaire distribuée à travers les États-Unis. La société offre des services par abonnement à environ 75 000 actifs solaires domestiques et contrats clients, rendant ainsi l'énergie renouvelable plus accessible à tous. La société est engagée dans la propriété et la maintenance de systèmes d'énergie solaire domestique pour les propriétaires aux États-Unis. La société fournit de l'énergie solaire propre, généralement à des prix inférieurs à ceux de l'énergie traditionnelle. Elle propose des services de gestion d'actifs et des services d'exploitation et de maintenance de systèmes d'énergie solaire domestiques. Outre les services de gestion de son portefeuille, elle fournit également des services de gestion de portefeuille par l'intermédiaire de sa plateforme Spruce Pro à environ 5 000 systèmes appartenant à d'autres sociétés, ce qui comprend la facturation et le recouvrement, les services de gestion de compte, l'établissement de rapports financiers, l'assistance aux propriétaires, la surveillance de la maintenance et la répartition.