Spruce Ridge Resources Ltd. est une société canadienne en phase d'exploration. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de ressources minérales, principalement du cuivre et de l'or. Les projets d'exploration d'or, de cuivre et d'argent de la société comprennent le projet Great Burnt Copper-Gold à Terre-Neuve, la propriété aurifère de Nora Lake en Ontario, les résidus de Drumlummon, le projet d'or et d'argent du Montana (coentreprise avec Americas Silver Corp.) et les propriétés aurifères Viking et Kramer dont l'exploitation a été confiée à Anaconda Mining. Le projet Great Burnt comprend environ quatre zones, à savoir la zone Great Burnt (cuivre), la zone South Pond A (cuivre, or), la zone South Pond B (or) et le prospect End Zone (cuivre). La société possède la propriété d'or et d'argent Drumlummon Tailings, Montana, qui acquiert plus de 400 acres de concessions minières brevetées, couvrant une longueur totale d'environ cinq miles et adjacente à la mine Drumlummon d'Americas Silver Corp près de Marysville, Montana.

