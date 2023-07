SPS COMMERCE, INC. : Stifel Nicolaus réitère son opinion positive sur le titre

SPS Commerce, Inc. est un fournisseur de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement basés sur le cloud qui aide les détaillants, les épiciers, les distributeurs, les fournisseurs et les entreprises de logistique à communiquer et à collaborer en simplifiant la façon dont ils gèrent et partagent les données relatives aux articles, aux commandes et aux ventes à travers les canaux de vente au détail omnicanaux. La plateforme SPS Commerce de la société, basée sur le cloud, propose une gamme de services, notamment Fulfillment, Analytics et d'autres produits de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le produit Fulfillment est une solution complète d'échange de données informatisées (EDI) que les entreprises peuvent utiliser comme un système unique pour gérer les commandes et la logistique de tous les canaux de vente, y compris le commerce de gros, le commerce électronique et les places de marché. La solution Analytics consiste en des applications d'analyse de données qui permettent à ses clients d'améliorer la visibilité de leurs chaînes d'approvisionnement grâce à des capacités d'analyse. La société propose également plusieurs produits complémentaires, tels que son produit d'assortiment et son produit communautaire.

Secteur Logiciels