Spur Corporation est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'établissements de restauration rapide franchisés. A fin juin 2019, le groupe exploite un réseau de 620 restaurants (dont 543 implantés en Afrique du Sud) répartis par enseigne entre Spur Steak Ranches (336), Panarottis et Casa Bella (113), RocoMamas (85), John Dory's Fish Grill Sushi (55), The Hussar Grill (22) et Nikos Coalgrill Greek (9). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (95,6%), Australasie (0,4%) et autres (4%).

Secteur Restaurants et bars