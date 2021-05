SPX FLOW, Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières USD EUR CA 2021 1 500 M - 1 236 M Résultat net 2021 108 M - 88,8 M Tréso. nette 2021 74,2 M - 61,2 M PER 2021 29,0x Rendement 2021 0,41% Capitalisation 3 004 M 3 004 M 2 476 M VE / CA 2021 1,95x VE / CA 2022 1,83x Nbr Employés 4 800 Flottant 95,3% Prochain événement sur SPX FLOW, INC. 12/05/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 71,25 $ Dernier Cours de Cloture 70,59 $ Ecart / Objectif Haut 27,5% Ecart / Objectif Moyen 0,93% Ecart / Objectif Bas -30,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Marcus G. Michael President, Chief Executive Officer & Director Jaime Manson Easley VP, Chief Financial & Accounting Officer Robert F. Hull Non-Executive Chairman Kevin J. Eamigh Chief Information Officer & Vice President Anne K. Altman Independent Director