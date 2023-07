SPX TECHNOLOGIES, INC. : UBS dégrade son opinion à neutre

SPX Technologies, Inc. est un fournisseur mondial diversifié de produits et technologies d'ingénierie sur les marchés du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) et de la détection et de la mesure. Les solutions CVC proposées par ses entreprises comprennent des équipements de refroidissement de processus et de paquets, des chaudières résidentielles et commerciales, des produits de chauffage et de ventilation de confort, et des solutions de mouvement d'air technique. Ses secteurs d'activité comprennent le CVC, qui conçoit, fabrique, installe et entretient des produits de refroidissement de processus et des solutions de mouvement d'air pour les marchés industriels et de production d'énergie de CVC, ainsi que des chaudières et des produits de chauffage et de ventilation de confort pour les marchés résidentiels et commerciaux, et le secteur de la détection et de la mesure, qui conçoit, fabrique, entretient et installe des localisateurs de conduites et de câbles souterrains, des équipements d'inspection et de réhabilitation, des systèmes robotisés, des systèmes de collecte de tarifs, des technologies de communication et des éclairages d'obstruction.

Secteur Machines et équipements industriels