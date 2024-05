Spyre Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société est engagée dans la création de produits contre les maladies inflammatoires de l'intestin (IBD) en combinant l'ingénierie des anticorps, les combinaisons thérapeutiques rationnelles et les approches de médecine de précision. Son portefeuille de produits comprend des anticorps expérimentaux à demi-vie prolongée ciblant a4B7, TL1A et IL-23. Ses programmes en cours de développement comprennent SPY003, SPY004, SPY130 et SPY230. Elle a désigné des candidats au développement pour SPY001 et SPY002. Son produit candidat avancé, SPY001, est un anticorps monoclonal d'immunoglobuline G1 entièrement humain, conçu pour se lier sélectivement à l'intégrine a4B7, en cours de développement pour le traitement des MII. Son programme co-chef de file, SPY002, a désigné deux candidats mAb entièrement humains conçus pour se lier au ligand 1A du facteur de nécrose tumorale (TL1A), tous deux en développement préclinique pour le traitement des MICI. SPY003 est un programme de découverte axé sur la conception d'anticorps capables de se lier à l'interleukine 23 (IL-23).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale