SQLI : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 13/04/2021 | 10:25 Nicolas Chéron 13/04/2021 | 10:25 achat En cours

Cours d'entrée : 24.5€ | Objectif : 29.5€ | Stop : 21.67€ | Potentiel : 20.41% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur SQLI et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29.5 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.59 pour l'année 2020.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 19.1 EUR.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 25.09 EUR.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Avec un PER attendu à 113.19 et 18.76 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Données financières EUR USD CA 2020 214 M 255 M - Résultat net 2020 -0,30 M -0,36 M - Dette nette 2020 15,6 M 18,6 M - PER 2020 118x Rendement 2020 1,57% Capitalisation 116 M 138 M - VE / CA 2020 0,61x VE / CA 2021 0,56x Nbr Employés - Flottant 66,3% Prochain événement sur SQLI 27/04/21 Q1 2021 Publication évolution de l'activité