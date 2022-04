Pour un résultat PIMpant : apprenez à bien baliser votre projet PIM en amont

LA DONNEE, LE NERF DU PIM

exploiter et transmettre une donnée pertinente, appropriée au canal adéquat. L'objectif premier du PIM est d'

Le travail préparatoire se concentre principalement sur la qualité de la donnée, l'identification de ses sources et la définition des flux entre les différentes briques SI.

Si la donnée n'est pas travaillée, qualifiée et nettoyée… ou autrement dit, si la donnée est pauvre, incomplète, inadaptée et erronée, votre PIM perdra tout son intérêt. Et la première à s'en ressentir sera l'expérience client :si la photo ou les détails ne correspondent pas au produit, si un mauvais affichage sur le stock l'empêche de poursuivre l'achat ou bien s'il ne trouve pas les caractéristiques techniques spécifiques qu'il recherche, il aura tôt fait de se tourner vers une autre marque pour passer sa commande ! Le PIM contribue directement à la Product Experience, il aide à la décision d'achat et influe sur le taux de conversion : il apparaît donc comme intimement lié au business…

Un atelier mené au début du projet doit servir à préparer la donnée qui nourrira le PIM.

LE CONTENU DE LA DONNEE

Un PIM a avant tout besoin d'être alimenté par des données de qualité.Comment définir une « donnée de qualité » ? Pour commencer, c'est une donnée qui doit… exister ! Nous nous rendons bien souvent compte que pour 50% des produits, nous ne disposons pas des informations adéquates, ou bien que ces informations sont disparates.

Si la donnée existe, est-elle enrichie ?

La richesse de la donnée

qualifie le niveau de détail du produit. Nous distinguons deux degrés d'informations :

les données chaudes ou dynamiques

qui évoluent à court terme tels que le prix et le stock et

les données froides,

plus durables comme la description du produit, ses attributs et caractéristiques techniques. Un produit détaillé représente un gage de réassurance, et aussi un vecteur d'envie !

Il est essentiel de définir un niveau de complétude: pour qu'un produit apparaisse sur le site, quels attributs doivent être remplis ? Quels sont les critères obligatoires ?

Distribuer une donnée riche et pertinente sert également à nos amis du SEO : en effet,

le PIM contribue à l'enjeu crucial du référencement

en mettant en avant les données et attributs les plus valorisés sur Google et les autres moteurs de recherche. N'hésitez pas à impliquer une équipe SEO au tout début du projet.

Enfin, au-delà de la qualité et de la richesse de la donnée, nous étudions également sa cohérencedans la forme pour créer un affichage final homogène : par exemple, le nom de l'offre apparaît-il entièrement en majuscules ?

ENTREE ET SORTIE DE LA DONNEE

Des données de qualité dans le fond comme dans la forme, oui ! Mais encore faut-il savoir où les trouver… Une deuxième étape consiste à identifier les sources de données :où récupérer les informations ? Dans des SI plutôt anciens, il existe souvent un important passif avec de la donnée éparpillée aux quatre coins de votre système d'information. Certaines sont propres au retail, d'autres au e-commerce : chaque canal de distribution a des besoins spécifiques et puise dans des sources différentes.

Le PIM s'impose comme une nouvelle brique à intégrer dans l'écosystème IT existant, afin qu'elle communique automatiquement les données adéquates dans les applications reliées. Son intégration tient d'une partie plus technique, mais directement liée à la data. Comment les inputs arrivent-ils dans le PIM, quelles sont les briques du SI qui l'alimentent ? Et comment en ressortent-ils, quels sont les branchements à effectuer pour distribuer les canaux ?

Pour représenter le type de données à récupérer pour une famille de produit définie, à quel endroit se les procurer et où les envoyer, nous formalisons un « data model »: il dessine une cartographie d'ensemble de la donnée et des flux qui la font transiter de sa source à sa destination finale.

Se pose aussi la question du canal de distributionpour exploiter intelligemment la donnée. Selon la destination, la présentation de l'information, contenu comme format, change : pour une application mobile, préférer un niveau d'information assez succinct contrairement à un site e-commerce qui nécessitera bien plus de détails ; pour un catalogue print, il faudra obligatoirement une photo et adapter le niveau d'information à vos clients.

La donnée est le nerf du PIM, mais l'outil ne vivra pas seul ! Sans les bons interlocuteurs pour le nourrir comme pour l'exploiter, un PIM n'ira pas bien loin. Une fois en place, qui s'en occupera et comment ? Définir la collaboration entre les services dès le début du projet est le deuxième prérequis.

LE PIM, A LA CROISEE DES METIERS

Le PIM est un carrefour de données :il rassemble aussi bien de la donnée de nature technique, marketing ou encore légale. Ces différents types de données prennent source auprès de services distincts. En nécessitant une telle diversité d'interlocuteurs à coordonner, le PIM revêt un important aspect organisationnel!

Qui interagira avec le PIM ? Qui l'enrichira ? A quel moment ? Avec quel type de données ? Selon le cycle de vie du produit, il s'agit de représenter une cartographie des contributeurspour définir les bonnes configurations au niveau des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs, attribuer des droits différents, identifier les workflows de validation, cadencer les étapes de renseignement des données. L'objectif ? Définir comment vous travaillerez sur le PIM de manière efficace en intégrant toutes vos contraintes.

L'orchestration de la collaboration entre les services est essentielle : si les rôles de chacun sont mal identifiés ainsi que les processus mal établis, vous vous exposez à perdre du temps, et revenir à de la saisie manuelle, là où le PIM est un trésor d'automatisation s'il est bien conçu.

Êtes-vous prêt à vous lancer ?