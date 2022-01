SQLI : A suivre aujourd'hui

SQLI, un spécialiste des services dédiés au monde du digital, a annoncé un chiffre d'affaires 2021 consolidé de 225,7 millions d'euros, en croissance de 6% et en ligne avec l'objectif annoncé par la Direction. A taux de change et périmètre constats, il a progressé de 5%. L'activité du dernier trimestre 2021 (59,6 millions d'euros) a été conforme aux tendances anticipées, avec une progression de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants.



Le groupe a enregistré un exercice de retour à la croissance, aussi bien en France (+10% au quatrième trimestre 2021 et +4% sur l'ensemble de l'exercice) qu'à l'international (+5% au dernier trimestre et +8% sur l'année). L'activité annuelle a ainsi été réalisée à 53% en France (119,1 millions d'euros) et à 47% à l'international (106,6 millions d'euros).



Dans ce contexte, SQLI confirme son ambition de réaliser une marge opérationnelle courante 2021 en amélioration de 2 points par rapport à 2020 (pour rappel : 3,4% en 2020).