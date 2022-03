SQLI : A suivre aujourd'hui

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, a présenté des résultats 2021 en ligne avec ses prévisions. Le bénéfice net s’élève à 5,3 millions d'euros contre 0,2 million d'euros en 2020. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance, passant de 7,2 millions d'euros à 13,1 millions d'euros (5,8% du chiffre d’affaires vs 3,4%), niveau comparable à celui généré en 2019 avant le démarrage de la crise sanitaire.



Le groupe a connu un retour à la croissance organique depuis le deuxième trimestre 2021 et termine l'année sur un chiffre d'affaires consolidé de 225,4 millions d'euros, en progression de 5,4% en données publiées et de 4,8% à taux de change et périmètre constants.