SQLI : Comment un développeur est tombé amoureux du Design System

Il était une fois, un développeur front qui avançait tête baissée sur son projet… quand soudain, au détour de son code, son regard croise celui d'un Design System. Un premier sourire naît. Seraient-ce les prémisses d'un coup de foudre ? Le développeur, à la fois troublé et charmé par cette rencontre inattendue, veut déjà recroiser le chemin de cet inconnu et tout apprendre de lui. Alors, il prend son courage à deux mains, et l'invite à se revoir…

Les premiers papillons dans le ventre

Le Design System accepte, flatté par l'attention que lui porte ce développeur front. Au premier date, le développeur est intarissable de questions, il veut tout savoir du Design System ! Ce dernier, dont le caractère est haut en couleurs, se dévoile sans trop de timidité. Le Design System apprend au développeur qu'il est une charte graphique digitale. Autrement dit, la bibliothèque de référence d'une marque, rassemblant des composants, visuels et principes au code réutilisable pour développer de manière cohérente tout type d'interface digitale : application métier, site e-commerce, vitrine corporate. Le Design System est un véritable écosystème à destination des designers et développeurs de produits et services digitaux.

Plus la discussion avance, plus le développeur voit naître en lui l'avenir et tout un monde de nouvelles possibilités. C'est un guide pour naviguer sans écueil design dans ses futurs projets. Faciliter ses développements. Réduire la dette design, comme la dette technique.Le Design System offre une certaine perspective de confort, apporte une stabilité au long cours. Alors le développeur imagine même une descendance de projets, qu'il pourra multiplier pour son client, avec toutes les variables de couleurs et déclinaisons typographiques dont hériteront les futurs composants web. Sa complicité avec le Design System s'accroît.



La vie en rose

Au début de leur histoire, tout est beau, tout est rose. Ils vivent sur leur petit nuage. Le développeur découvre avec émerveillement la facilité d'adaptation qu'offre le Design System : pour chaque nouveau projet, il a beau changer de technologie, le Design System reste sans faillir à ses côtés. Il lui offre une épaule solide sur laquelle s'appuyer pour garantir la cohérence entre tous les supports digitaux et favoriser une stratégie omnicanal harmonieuse. Le développeur peut travailler sur un projet web ou sur une application mobile, rien ne change ! Il pioche ses composants aux mêmes endroits avec le design adéquat. Il a besoin d'un composant titre ? Il lui suffit simplement de l'importer et le tour est joué ! La constance, la fiabilité et la simplicité sont les atouts principaux de cette relation.



Le ciel amoureux se couvre…

Tout se passait à la perfection jusqu'au jour où ils décident de s'installer ensemble. Un premier orage éclate quand ils découvrent leurs mauvaises habitudes mutuelles.

Le développeur découvre avec stupeur le coût du Design System et toutes les attentions qu'il exige. Sous ses abords enjôleurs promettant gains de temps et d'efforts, c'est en fait une diva ! Si sa mise en place nécessite du temps, la refactorisation des nouveaux composants avec le Design System en demande encore plus. C'est une requête très lourde… Car oui, malheureusement, il faut

repasser sur tous nos fichiers pour remplacer les composants existants par les nouveaux importés à l'aide de notre bien-aimé Design System.



Enfin, ils se marièrent et vécurent heureux

Comme dans toute histoire d'amour, après la pluie le beau temps ! Il faut apprendre à s'apprivoiser, et malgré cette mauvaise première surprise à l'emménagement, le Design System nous fait malgré tout gagner un temps précieux à long terme. Car dès que nous avons surmonté cette étape de refactorisation, nous avons parcouru la partie la plus difficile du chemin et l'horizon se dégage. Après tout, il nous permet de rendre notre projet plus stable et plus facile à maintenir. Si jamais nous devons changer de design sur les tendances évoluent, il suffit simplement de mettre à jour nos variables et nos composants, et c'est fini ! Le projet se mettra automatiquement à jour.

Le développeur confie aussi que son absence de jalousie n'est pas la moindre qualité du Design System : il s'adapte à n'importe quel projet. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus inséparables !

Depuis leur rencontre, le développeur a su d'instinct qu'il ne pouvait pas continuer de réaliser des projets sans être lié à vie au Design System. Et comme dirait un certain scribe : « quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide à avancer », et aujourd'hui, le développeur peut dire qu'il a trouvé son miroir, sa paire. Alors OUI, il faut faire des concessions et des efforts au début, mais depuis que leur idylle s'est équilibrée, ils marchent main dans la main, de projets en projets et de clients en clients. Ils partagent la même perspective d'avenir : le Design System incarne les tendances design actuelles tout en portant en lui de futures évolutions. Chaque développeur devrait pouvoir vivre cette symbiose, alors celui de cette histoire n'a qu'un conseil à vous donner : mariez-vous sans hésiter au Design System, vous ne regretterez pas cette alliance !