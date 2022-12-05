SQLI : Document AMF CP. 2022DD874609

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2022DD874609
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05 décembre 2022
FR0011289040 - DD154409
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Synsion BidCo personne morale liée à Synsion BidCo, membre du Conseil d'Administration de SQLI
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : SQLI
LEI : 969500G42GDB5YEC2Q03
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011289040
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 44.2500 Euro
VOLUME : 416 485.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 44.2500 Euro
VOLUME : 416 485.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 décembre 2022