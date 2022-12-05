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SQLI

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SQLI : Document AMF CP. 2022DD874609

05/12/2022 | 18:12
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2022DD874609

05 décembre 2022

FR0011289040 - DD154409

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Synsion BidCo personne morale liée à Synsion BidCo, membre du Conseil d'Administration de SQLI

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SQLI

LEI : 969500G42GDB5YEC2Q03

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011289040

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 44.2500 Euro

VOLUME : 416 485.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 44.2500 Euro

VOLUME : 416 485.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SQLI SA published this content on 05 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 December 2022 17:11:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2022 12,3 M 12,9 M -
PER 2022 24,4x
Rendement 2022 1,82%
Capitalisation 201 M 211 M -
VE / CA 2022 0,88x
VE / CA 2023 0,81x
Nbr Employés -
Flottant 24,4%
Graphique SQLI
Durée : Période :
SQLI : Graphique analyse technique SQLI | Zonebourse
Graphique plein écran
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 38,50 €
Ecart / Objectif Moyen -12,3%
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Dirigeants et Administrateurs
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Olivier Stephan Group Deputy Chief Executive Officer-Finance
Eric Chanal Chief Information Officer
Bruno Leyssene Vice President
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Secteur et Concurrence
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SQLI42.53%211
ACCENTURE PLC-27.60%189 106
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-8.00%154 538
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION11.23%134 416
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.9.46%111 962
INFOSYS LIMITED-13.24%84 382