SQLI : Document AMF CP. 2023DD900362

2023DD900362 16 mai 2023

FR0011289040 - DD156626

INFORMATION

CETTE INFORMATION ANNULE ET REMPLACE L'INFORMATION 899940 PUBLIEE LE 12 mai 2023

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Synsion BidCo , membre du Conseil d'administration de SQLI

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

the date the purchasse of the 1840 was actually the 11 May, not the 10 May. the agent (CAECIS) processed it a day later the functions performed should have been "membre du Conseil d'administration de SQLI", not "President".

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SQLI

LEI : 969500G42GDB5YEC2Q03

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 11 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011289040

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 50.6400 Euro

VOLUME : 18 480.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 50.6400 Euro

VOLUME : 18 480.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON