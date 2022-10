SQLI : Rapport financier Semestriel 2022

Le groupe est désormais bien équilibré avec deux zones géographiques, la France et l'International, qui pèsent chacune pratiquement pour près de la moitié de l'activité. Celles-ci sont dotées de tous les moyens organisationnels (Finance, Ressources Humaines en particulier) pour un développement agile et des décisions proches du terrain.

Tout ceci est favorisé par le positionnement sur le marché des plateformes digitales et de l'e- commerce resté très dynamique et la grande proximité avec ses clients dans tous les pays où SQLI est présent.

Cette croissance a été présente sur les deux trimestres même si celle du premier trimestre est plus forte du fait d'une base de comparaison plus favorable (fin de la période Covid19).

Le résultat non courant est impacté comme prévu par les coûts non récurrents des conseils sur l'OPA.

Le coût de la dette est en augmentation en raison de coûts non récurrents liés à la mise en place du refinancement en février et du coût de la dette supérieur lié à une flexibilité supérieure (in fine 7 ans).

Le résultat net ressort à +2,6 M€ et est proche de celui du premier semestre 2021 du fait des coûts non récurrents liés à l'OPA et au refinancement.

1.3. Le financement du groupe

Le retour de la croissance de l'activité et la bonne maitrise de ses coûts permettent au groupe d'accroître sa capacité d'autofinancement.

Au 30 juin, le groupe affiche un endettement financier net de 9 M€ pour des capitaux propres d'environ 105 M€.

SQLI a remboursé en février son Prêt Garanti d'Etat de 25 M€ et la totalité de ses emprunts (syndiqué et lignes BPI) pour un montant total de 49 M€. En contrepartie, le groupe a finalisé un emprunt in fine de 28 M€ (maturité 7 ans), a contractualisé une ligne pour des acquisitions de 20 M€ (non tirée) et une ligne RCF de 10 M€ (non tirée).

La situation de trésorerie très saine permet d'utiliser le factoring pour la gestion du BFR et d'être dans de bonnes dispositions pour accélérer le développement du groupe.

1.4. L'ambition du groupe à moyen terme

Depuis l'automne 2020, le groupe SQLI s'appuie sur une gouvernance resserrée et une organisation opérationnelle avec trois piliers majeurs : les deux zones opérationnelles ( France et International) ainsi que son centre d'expertise (Maroc). Les équipes fonctionnelles sont rattachées au maximum à ces organisations géographiques.

Le développement stratégique de SQLI prend en compte les tendances de fond de l'industrie des services numériques : fragmentation du marché français des entreprises de services du numérique (ESN), montée en puissance des services destinés au e-commerce et exigences croissantes des collaborateurs (Modern Workplace).

Cette stratégie vise à faire émerger le groupe SQLI en tant qu'acteur européen d'envergure sur le marché porteur du e-commerce, tout en restaurant la dynamique de croissance et la profitabilité de son activité ESN en France, et en tirant profit d'un socle technologique commun à l'ensemble du groupe.