SQLI : anticipe un chiffre d'affaires annuel consolidé en croissance

SQLI a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 58 millions au deuxième trimestre 2021, en croissance de 13%. Cette performance porte le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre à 114,3 millions d'euros, en croissance de 4%. À périmètre et taux de change constants, il a augmenté de 2%. " Grâce à un fort rebond de l’activité en France au 2ème trimestre 2021 et à une dynamique toujours favorable à l’international, le groupe enregistre des revenus en croissance à fin juin, supérieurs à son objectif à mi-exercice " s'est félicité le groupe européen de services dédiés au monde du digital.



Fort de ce bon début d'année, SQLI ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance sur l'ensemble de l'exercice (et non sur le seul second semestre 2021) et confirme son objectif d'une progression de 2 points de la marge opérationnelle courante consolidée annuelle.