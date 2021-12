SQLI : l'OPA démarre le 23 décembre

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) sur les actions SQLI, déposée par Mediobanca pour le compte de la SAS Synsion BidCo, sera ouverte du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022 inclus.



Synsion BidCo s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 31 euros par action la totalité des 3.205.882 actions SQLI existantes non détenues par lui, représentant 69,48% du capital de cette société.



L'offre sera caduque si l'initiateur ne détient pas, seul ou de concert, plus de 50% du capital ou des droits de vote. Il a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



