SQLI : juge encourageant le début d'année

SQLI a enregistré un repli de 4% de son chiffre d’affaires à 56,3 millions d'euros au premier trimestre. Il a chuté de 16% en France à 29,6 millions d'euros. " Ce niveau d’activité est en ligne avec les anticipations pour l’ensemble des agences du groupe, tant à Paris qu’en province " a commenté le spécialiste des services dédiés au monde du digital. Ce dernier note " une inflexion favorable " par rapport au quatrième trimestre 2020, qui était en recul de 24%.



L'activité de SQLI à l'international a progressé de 12% pour atteindre 26,7 millions d'euros, soit 47% du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Cette hausse est notamment tirée par les plus grosses implantations du Groupe, en Suisse, en Espagne et au Benelux, avec un taux de croissance organique de +8%.



À l'issue de ce début d'année encourageant, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance au second semestre 2021.



Cette dynamique commerciale, doublée d'une poursuite de la saine gestion financière, doit permettre de générer une progression de 2 points de la marge opérationnelle courante consolidée annuelle.