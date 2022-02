SQLI : plus de 34.000 actions apportées à l'OPA réouverte

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 15 février, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Synsion BidCo visant les actions SQLI, elle a reçu en dépôt 34.155 actions.



L'initiateur a par ailleurs acquis 25.915 actions SQLI sur le marché entre les 7 et 15 février inclus, au prix unitaire de 31 euros. Au total, il détient donc 3.074.320 actions SQLI, soit 66,63% du capital et au moins 63,75% des droits de vote de cette société.



