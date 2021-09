SQLI : plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du vendredi 24 septembre 2021

SQLI (+ 7,89% à 30,10 euros)

Le titre SQLI affiche la plus forte hausse du marché SRD, s'ajustant au prix du projet d'OPA de 30 euros dévoilé hier soir. SQLI et DBAY Advisors, actionnaire de groupe européen de services dédiés au monde du digital à hauteur de 28,6% du capital ont conclu un accord qui définit les termes et conditions de l'acquisition envisagée des actions du premier par le second.