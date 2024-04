SQLI est un groupe de services numériques. Le groupe accompagne les grandes entreprises dans la conception, la mise en oeuvre, le pilotage et le déploiement de dispositifs digitaux. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - développement de solutions de commerce unifié : mise en place de stratégies de commerce unifié et déploiement de plateformes de commerce électronique améliorant l'expérience client ; - conception et intégration de technologies numériques : développement d'applications et de services centrés sur l'utilisateur, dédiés à la transformation numérique des entreprises. En outre, le groupe propose des prestations de formation. 53,2% du CA est réalisé en France.

Secteur Services et conseils en informatique