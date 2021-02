Communiqué de presse

2 février 2021

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce son chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020[1]. Le Groupe termine l'année sur un chiffre d'affaires de 213,8 M€[2], conforme à l'objectif annoncé d'un volume supérieur à 210 M€, et confirme son ambition d'un résultat opérationnel courant 2020 de plus de 6 M€.

M€ - normes IFRS – données non auditées 2019 2020 Variation 1er trimestre 62,0 58,9 -5,0% 2ème trimestre 61,0 51,4 -15,7% 3ème trimestre 54,4 47,9 -11,9% 4ème trimestre 61,8 55,5 -10,9% Cumul annuel 239,2 213,7 -10,8%

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES À L'INTERNATIONAL

L'activité du Groupe en 2020 a été soutenue par la solide performance à l'international, qui s'inscrit en croissance de +12,3% au 4ème trimestre (26,4 M€) et de +12,2% sur l'année (98,8 M€).

Cette progression est avant tout le fruit de la solide activité commerciale du réseau européen d'agences digitales qui a généré une croissance organique de +3,8% au dernier trimestre et de +5,0% sur l'exercice, toujours soutenue par le fort dynamisme en Suisse et en Espagne. Le Groupe a également bénéficié de l'intégration réussie de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, depuis le mois de mars 2020.

Les ventes hors France représentent ainsi plus de 46% du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice 2020, soit une progression de 9 points en un an de la part de l'activité à l'international.

AMÉLIORATION PROGRESSIVE DU TAUX D'EMPLOI EN FRANCE

L'activité en France a été fortement pénalisée par la crise sanitaire, particulièrement sur les secteurs du Transport et de la Finance, et par la rationalisation de l'offre depuis fin 2019. Le chiffre d'affaires réalisé en France ressort ainsi à 29,2 M€ au 4ème trimestre (-23,7%) et à 115,0 M€ sur l'année 2020 (-23,9%).

Les mesures de rationalisation et d'adaptation au contexte de crise, notamment par un recours au chômage partiel, et les premiers effets du plan de relance commerciale sont visibles en fin d'année. Après avoir touché un point bas au deuxième trimestre (75%), le taux d'emploi est ainsi remonté à 78% au 3ème trimestre et atteint 80% au dernier trimestre.

BONNE MAÎTRISE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

En poursuivant sa politique de gestion rigoureuse des coûts et de sa trésorerie tout au long de l'année 2020, SQLI devrait afficher à fin 2020 un endettement net, hors obligations locatives (IFRS 16), en réduction sensible par rapport au 30 juin 2020 (21,3 M€) et proche de son niveau du 31 décembre 2019 (14,5 M€), sans recours à l'affacturage.

PREMIÈRES TENDANCES FAVORABLES POUR 2021

L'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir doit permettre à SQLI de retrouver une dynamique commerciale et financière plus en phase avec ses ambitions à moyen terme.

À l'international, le Groupe peut désormais s'appuyer sur une organisation unifiée et une accélération de l'intégration des acquisitions.

En France, le Groupe table sur un redémarrage de l'activité au second semestre, après un 1er trimestre 2021 sans doute encore en retrait compte tenu d'un effet de base plus exigeant, et donnera la priorité à la rentabilité des opérations.

Dans ce contexte, SQLI se fixe pour ambition de réaliser, en 2021, une croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant et détaillera ses ambitions lors de la publication de ses résultats annuels.

SQLI publiera ses résultats annuels 2020, le 10 mars 2021, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 15 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Dubaï, Singapour, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



M€ - normes IFRS – données non auditées 2019 2020 Variation France 151,1 114,9 -24,0% International 88,1 98,8 +12,2% Consolidé 239,2 213,7 -10,8% Dont Digital & Technology 135,2 102,2 -24,7% Dont Commerce & Experience 104,0 111,5 +7,2%

[1] Données estimées non auditées

[2] -10,8% en données publiées et -13,5% à périmètre et taux de change constants (effet change : +0,2 point / effet périmètre : +2,5 points)

