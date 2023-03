Sqli : RÉSULTATS ANNUELS 2022 : UNE PROGRESSION SIGNIFICATIVE

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats annuels 2022 arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 9 mars 2023 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

M€ - normes IFRS – données auditées 2021 2022 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 225,4 245,9 +9% EBITDA[1] 15,2 22,8 +50% 6,7% 9,3% +2,6 pts RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 13,1 21,5 +64% 5,8% 8,7% +2,9 pts RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 11,7 16,2 +38% 5,2% 6,6% +1,4 pt RESULTAT NET 5,3 7,7 +43%

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (+9%)

SQLI a accéléré sa croissance 2022 avec une progression de 9% essentiellement organique de son chiffre d'affaires consolidé, à 245,9 M€. Les mesures mises en œuvre ont redynamisé l'activité en France, qui croit de +9,7% (130,7 M€). L'international (115,2 M€), en croissance de 8,4%, génère près de 47% des revenus du Groupe.

HAUSSE DU RÉSULTAT COURANT (+64%) ET DU RÉSULTAT NET NORMATIF (+100%)

Cette croissance solide de l'activité, conjuguée à une remontée des marges, ont permis d'améliorer la rentabilité opérationnelle courante qui ressort à 21,5 M€ en valeur et à 8,7% en taux.

La progression est sensible en France qui voit sa rentabilité opérationnelle courante progresser de +3,5 points à 6,7%. Avec 11,0% de rentabilité, l'international est en hausse de 2,2 points.

Le résultat opérationnel (Ebit) progresse de +38%, à 16,2 M€, malgré 5,3 M€ de charges nettes non courantes (dont environ 3,0 M€ liés à l'offre publique d'achat 2022 et au plan d'incitation à long terme).

Les charges liées au refinancement intégral pèsent pour 1,1 M€, le coût net de la dette (4,0 M€) et la charge d'impôts (3,4 M€).

Le bénéfice net consolidé s'élève à 7,7 M€ contre 5,3 M€ en 2021. Retraité des charges non récurrentes liées essentiellement à l'OPA et au refinancement, le bénéfice net normatif serait doublé à 11,9 M€.

FAIBLE RATIO D'ENDETTEMENT NET / FONDS PROPRES (4%)

SQLI a dégagé un flux net de trésorerie (free cash-flow)[2] de 15,0 M€. Ce flux intègre l'utilisation partielle des réserves d'affacturage (6,5 M€) pour financer la croissance, et prend en compte les éléments non récurrents (OPA, refinancement). Ainsi, à fin 2022, SQLI affiche une trésorerie brute de 22,2 M€.

En février 2022, SQLI a procédé à un refinancement complet via un emprunt obligataire in fine sur 7 ans d'un montant de 28 M€ et remboursé de l'intégralité de sa dette financière de 49 M€ (Syndiqué et PGE). Le groupe a également négocié deux lignes additionnelles (crédit CAPEX et ligne RCF sur 36 mois), d'un montant global de 30 M€, non utilisées à ce jour, pour financer son développement.

L'endettement financier net (hors IFRS 16) ressort ainsi à 5 M€ pour des fonds propres de 110,6 M€.

PERSPECTIVES

Après un retour à la normale sur le plan sanitaire, la demande en services dans le domaine de l'expérience digitale ne donne pas de signes d'essoufflement. Beaucoup d'entreprises dans les secteurs B2B ont encore des projets de mise en œuvre de plateformes d'e-commerce et d'expérience et notamment de places de marché. En B2C, nos grands clients doivent faire évoluer leurs systèmes vers des architectures plus flexibles.

SQLI se donne les moyens de répondre à ces besoins, avec une intégration effective de ses filiales à l'international, une réorganisation par domaines de compétences en France, et un investissement soutenu dans son centre de développement au Maroc. Grace au financement sécurisé en 2022, SQLI pourra également procéder à des acquisitions ciblées.

Dans ce contexte, SQLI se fixe comme objectif de poursuivre sa dynamique de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration continue de sa rentabilité en 2023.

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 300 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2022, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 246 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions (hors IFRS 16)

[2] F lux net de trésorerie = opérations (28,3 M€) - investissement (3,6 M€) + impact IFRS 16 (-9,6 M€)

