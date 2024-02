Paris – 8 février 2024. SQLI, groupe européen dédié aux services digitaux, annonce l'acquisition de Levana, agence française indépendante fondée en 2017. Avec une équipe de 70 collaborateurs, Levana s'est imposée comme une référence dans l'écosystème Salesforce, leader mondial de solutions de gestion de la relation client. Après quatre années centrées sur l'accélération de la dynamique commerciale et le renforcement du modèle opérationnel, SQLI procède à une première acquisition ciblée pour soutenir son ambition de croissance.

Reconnue Salesforce « Summit Partner » depuis 2021, Levana propose une offre complète allant du conseil stratégique à la mise en œuvre de solutions et leur maintenance applicative. Levana comptabilise plus de 250 certifications dans les différents Clouds de Salesforce, notamment Marketing Cloud, Revenue Cloud et Core (Sales, Service, et Experience).

Cette opération permettra au groupe SQLI de renforcer son offre d'intégrateur de plateformes d'e-commerce et d'expérience digitale. Partenaire historique de SAP, Microsoft et Adobe dans ces domaines, SQLI élargit ses compétences à Salesforce afin d'accompagner plus largement ses clients dans leur transformation digitale et mieux répondre à leurs besoins

Cette opération s'inscrit dans la volonté annoncée du groupe SQLI de procéder dans son marché à des acquisitions ciblées.

Philippe Donche-Gay, Président Directeur Général de SQLI, commente : « Je me réjouis de reprendre la voie de la croissance externe pour SQLI et d'accueillir les talents de Levana dans le groupe. Son équipe de management a démontré tout son talent ces dernières années et nous pourrons avec leurs compétences consolider notre position sur le marché des plateformes d'expérience client. »

Abel Attias, Président de Levana, ajoute : « Avec sa présence dans de multiples pays et son centre de développement au Maroc, SQLI représente pour Levana la possibilité de poursuivre son parcours de croissance et d'innovation. »

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 12 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2022, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 246 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yHBpZJdrZ2bHm2mck56YaZRpnGmUxWnKmWfJl5RqZJfKm2qUlG1om5yYZnFllmhs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84136-sqli_com_cp-levana_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews