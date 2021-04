Communiqué de Presse

29 avril 2021

SQLI accompagne le pure player spécialiste des ventes de skis et de snowboards dans ses objectifs business

Créé en 1996, Glisshop est l'enseigne historique du groupe Lafreto. Entreprise familiale, la marque auvergnate a su s'imposer comme un acteur majeur du secteur des sports d'hiver et précurseur dans le domaine de l'e-commerce. Son site marchand voit le jour en 1999, il lui permet d'asseoir sa position de leader français et de troisième vendeur d'articles de sport d'hiver sur Internet en Europe. Ce site prenant de l'âge, le groupe Lafreto décide de le refondre pour assurer la pérennité de son activité.

Rester un pure player de référence dans le secteur des sports d'hiver

Ces 20 dernières années, le site glisshop.com a servi de socle au développement de l'enseigne et lui a permis de prendre une avance conséquente sur le marché. La solution développée par Glisshop est cependant parvenue à ses limites, rencontrant des problèmes d'évolutivité et de performance. La nouvelle plateforme e-commerce, reposant sur Proximis et intégrée par SQLI, poursuit trois objectifs majeurs :

Améliorer les performances : Glisshop dispose d'une activité saisonnière, 80% du chiffre est réalisé lors de la période hivernale . Le site connaît alors un fort pic d'activité, accentué par les opérations du Black Friday, de Noël et des soldes. Le site doit pouvoir absorber cette forte montée en charge.

Glisshop dispose d'une activité saisonnière, . Le site connaît alors un fort pic d'activité, accentué par les opérations du Black Friday, de Noël et des soldes. Le site doit pouvoir absorber cette forte montée en charge. Optimiser le référencement : Glisshop est un pure player dont le business repose exclusivement sur son site e-commerce. Dans un univers très concurrentiel, la visibilité de la marque est primordiale. L'ancien site freinait le référencement.

Glisshop est un pure player dont le business repose exclusivement sur son site e-commerce. Dans un univers très concurrentiel, la visibilité de la marque est primordiale. L'ancien site freinait le référencement. Se renforcer à l'international : 40% du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, l'objectif de l'entreprise est également de poursuivre son développement à l'international. Le nouveau site embarque notamment des fonctionnalités multidevises et multilingues.

SQLI et Proximis, le couple idéal pour Glisshop

« Nous avons fait le choix de passer d'un outil custom à une solution d'éditeur, plus évolutive et robuste. Pour franchir le pas, nous cherchions des acteurs, éditeur comme intégrateur, à taille humaine. La relation tripartite entre Glisshop, Proximis et SQLI s'est révélée une franche réussite, explique Frédéric Morel, fondateur de Glisshop. Au-delà de l'intégration de la solution, les équipes de SQLI ont su apporter leur expertise autour du cadrage et de la stratégie à adopter. »

Depuis la livraison du site, SQLI poursuit son accompagnement auprès du groupe Lafreto, dans une logique d'amélioration continue avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités, tandis qu'un nouveau projet en cours de développement devrait voir le jour à l'automne 2021.

« Glisshop a réellement apprécié l'engagement des équipes. Pour un pure player dont toute l'activité repose sur ce site, la réussite du projet était fondamentale et nous avons pu compter sur le soutien sans faille des équipes pour le mener à bien. Elles sont restées 100% mobilisées et motivées tout au long de cette refonte qui a duré deux ans » témoigne Frédéric Morel.

Des résultats prometteurs, internes comme externes

Si l'expérience des clients se trouve améliorée, celle des équipes de Glisshop n'est pas en reste. Elles sont désormais dotées d'un écosystème structuré avec des outils dédiés à chacun de leurs besoins : un CRM pour administrer la base client, un PIM pour gérer le catalogue produits et d'autres outils consacrés à la gestion de la caisse, des stocks, des livraisons ou encore des retours.

Depuis la mise en ligne du nouveau site de Glisshop, l'enseigne a enregistré une croissance de 15% du taux de conversion la première année. Les performances se sont fortement améliorées grâce à l'utilisation de Google Cloud. Le site tient désormais de fortes charges et a gagné en évolutivité. Le socle développé avec la solution Proximis permet également à Glisshop d'intégrer, dans un budget et un délai restreint, de nouvelles structures au sein de son SI, à l'image du site lunettes-de-soleil.fr mis en ligne en 2021 par SQLI.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services dédié au monde du Digital, spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de dispositifs omnicanal. Son positionnement de spécialiste du commerce et des technologies permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur performance interne en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud, Maroc et Dubaï. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

CONTACT SQLI

Caroline Varée - Chargée de Communication – 01 86 99 94 98 – cvaree@sqli.com

Evelyne Lelièvre-Matoux – Relations Presse Groupe - 01 86 99 95 33 – elelievrematoux@sqli.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJifkchsaprJmmuclMtpb5VraGpmk2DJmGqWxJJul5jFbGyTnJiXmMnJZm9pnWdu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68828-cp_glisshop_def_260421.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews