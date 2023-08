SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans le domaine du divertissement. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur du divertissement numérique s'occupe de la planification, du développement, de la vente, de l'octroi de licences et de l'exploitation de contenus de divertissement numérique axés sur les jeux informatiques. Le secteur des loisirs est engagé dans l'exploitation d'installations de loisirs, ainsi que dans la planification, le développement, la fabrication, la vente et la location d'équipements de jeux commerciaux et de produits commerciaux connexes pour les installations de loisirs. Le secteur de l'édition s'occupe de la publication et de l'octroi de licences pour des bandes dessinées, des livres sur les jeux et des magazines périodiques. Le secteur des droits et de la propriété est engagé dans la planification, la production, la vente et la concession de licences d'œuvres dérivées.

