SQUARE : dépasse les attentes grâce à ses Bitcoins

Le spécialiste américain des paiements en ligne Square a annoncé des résultats meilleurs que prévu, le ‘bull run’ des crypto monnaies dopant la performance de Cash App. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net de 39 millions de dollars, soit 8 cents par action, contre un profit de 105,9 millions de dollars, ou 24 cents par action, un an auparavant. Hors exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 41 cents, alors que le consensus s'élevait à 16 cents.



Le chiffre d'affaires de Square a flambé de 266% à 5,06 milliards de dollars. Le marché visait 3,37 milliards de dollars. Square a traité 33,1 milliards de dollars de paiements, en hausse de 29%.



Hors Bitcoin, les revenus générés ont augmenté dans des proportions bien plus faibles : 44% à 1,55 milliard de dollars. Cash App généré 3,51 milliards de dollars de revenus grâce aux Bitcoin, un montant multiplié par 11 en un an.



En février, le groupe avait annoncé l'achat d'environ 3 318 bitcoins pour un prix d'achat global de 170 millions de dollars après l'acquisition de 50 millions de dollars de bitcoins en octobre.