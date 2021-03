Square, Inc. : annonce son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Tidal

Dans le cadre de l’accord, Square prévoit de nommer Shawn « JAY-Z » Carter au conseil d’administration

Square, Inc. (NYSE : SQ) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir une participation majoritaire dans TIDAL, la plateforme mondiale de musique et de divertissement, qui réunit fans et artistes à travers des musiques, des contenus et des expériences uniques. Square prévoit de payer un mélange de liquidités et d’actions à hauteur de 297 millions USD pour une participation majoritaire importante, et les artistes actionnaires existants seront les autres parties prenantes. TIDAL fonctionnera de manière indépendante au sein de Square, aux côtés des écosystèmes Seller et Cash App.

L’acquisition étend l’objectif d’autonomisation économique de Square à un nouveau secteur vertical : les musiciens. Les artistes sont des entrepreneurs qui ont un rêve, et ils méritent d’avoir accès aux systèmes, aux outils et à la liberté financière pour réaliser ces rêves à chaque étape de leur carrière. Square a déjà aidé des millions d’entreprises à démarrer, à fonctionner et se développer, en fournissant les outils nécessaires à leur réussite. Avec Cash App, Square a rendu les services financiers plus compréhensibles et plus accessibles pour des millions de clients dont beaucoup étaient jusque-là négligés et mal desservis. Square y voit l’opportunité, en tirant parti de ces apprentissages, d’aider les musiciens à trouver de nouvelles façons de défendre leur travail et à prendre de meilleures décisions grâce à TIDAL.

« Notre projet se résume en une idée simple : trouver de nouvelles façons pour les artistes de défendre leur travail », a déclaré Jack Dorsey, cofondateur et PDG de Square. « C’est aux intersections que l’on trouve des idées neuves, et nous pensons qu’il existe une intersection convaincante entre la musique et l’économie. J’ai su que TIDAL offrait quelque chose de spécial dès que je l’ai expérimentée, et elle continuera d’offrir le meilleur toit à la musique, aux musiciens et à la culture. »

« J’ai dit depuis le début que la vocation de TIDAL allait au-delà de la simple diffusion musicale, et six ans plus tard, elle demeure une plateforme qui soutient les artistes à chaque étape de leur carrière », a confié pour sa part Shawn « JAY-Z » Carter. « Les artistes méritent de meilleurs outils pour les accompagner dans leur parcours créatif. Jack et moi avons eu de nombreuses discussions sur les possibilités infinies de TIDAL, et depuis, je suis encore plus confiant et enthousiaste quant à son avenir. Cette vision partagée me motive encore davantage à l’idée de rejoindre le conseil d’administration de Square. Ce partenariat va changer la donne pour de nombreuses personnes. J’ai hâte de découvrir tout ce que ce nouveau chapitre qui s’ouvre aura à offrir ! »

TIDAL est le seul service de musique conçu par des artistes, pour des artistes, ce qui est plus important que jamais, car les consommateurs recherchent des connexions numériques authentiques avec leurs artistes préférés. TIDAL offre la meilleure expérience d’écoute, avec une qualité sonore supérieure et un vaste catalogue de plus de 70 millions de titres et 250 000 vidéos de haute qualité. TIDAL place l’expérience des fans au centre de chaque décision, offrant aux artistes un accès direct à leur public et permettant aux fans des liens plus personnels avec leurs artistes préférés, grâce à des contenus et à des événements éditoriaux originaux et exclusifs. TIDAL bénéficie d’une présence mondiale avec des auditeurs dans plus de 56 pays et entretient des relations avec plus de 100 labels et distributeurs.

« TIDAL a placé la barre très haut en termes de soutien aux artistes, de compréhension de la culture musicale, et d’offre d’une qualité audio optimale pour les fans », a commenté Jesse Dorogusker, un dirigeant de Square qui occupera la fonction de responsable intérimaire de TIDAL à la clôture de la transaction. « Square a également établi une norme élevée en matière de création d’outils élégants, accessibles et équitables, à destination des vendeurs et des particuliers auxquels elle procure une autonomie économique. Ensemble, TIDAL et Square vont être complètement polarisés sur la musique et les artistes, tandis que nous allons explorer de nouveaux outils pour les artistes, de nouvelles expériences pour les auditeurs, et un accès à des systèmes financiers permettant d’aider les artistes à réussir. »

Shawn « JAY-Z » Carter, membre du conseil d’administration et actionnaire de TIDAL, devrait rejoindre le conseil d’administration de Square sous réserve de la clôture de la transaction. Artiste distingué et acclamé, homme d’affaires et philanthrope, Shawn Carter a fondé la société de divertissement de premier plan, Roc Nation, ainsi que l’agence sportive Roc Nation Sports. Il a également lancé le festival à succès « Made In America » dont il est propriétaire, en plus d’être le producteur exécutif de plusieurs documentaires primés, entre autres réalisations. Au fil des ans, Shawn Carter a mis en œuvre sans relâche son engagement de donner en retour aux communautés dans le besoin, notamment grâce à son travail avec la Shawn Carter Foundation et The REFORM Alliance.

Outre JAY-Z, tous les artistes actionnaires de TIDAL continueront d’être copropriétaires de TIDAL après la conclusion de l’accord.

Sur la base des informations actuelles, Square ne s’attend pas à ce que les résultats financiers de TIDAL aient un impact significatif sur le chiffre d’affaires consolidé ou la marge brute de Square en 2021. La réalisation de cette transaction est soumise à plusieurs conditions de clôture d’usage, notamment à des approbations réglementaires. Les parties prenantes envisagent la clôture de la transaction au deuxième trimestre 2021. Square a été principalement conseillée par Gibson, Dunn & Crutcher LLP en tant que conseillers juridiques, tandis que TIDAL a été conseillée par Reed Smith LLP et Cummings & Lockwood LLC, également en tant que conseillers juridiques.

Square, Inc. (NYSE : SQ) crée des outils visant à permettre aux entreprises et aux particuliers de participer à l’économie. Les vendeurs utilisent Square pour s’adresser aux acheteurs en ligne et en personne, gérer leur entreprise et accéder au financement. Quant aux particuliers, ils utilisent Cash App pour dépenser, envoyer, stocker et investir de l’argent. Square a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni.

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement, dirigée par des artistes, et qui réunit artistes et fans autour d’un contenu original unique et d’événements exclusifs.

Disponible dans 56 pays, le service de streaming possède un catalogue de plus de 70 millions de titres et 250 000 vidéos de haute qualité, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts et des milliers de playlists compilées par des experts. Le service offre en outre la possibilité de découvrir des artistes via le programme TIDAL Rising. Soutenu par l’engagement de ses propriétaires à créer un modèle plus durable pour l’industrie de la musique, TIDAL est disponible dans les catégories premium et HiFi, et comprend des enregistrements au format Master Quality Authenticated (MQA), ainsi que des enregistrements au format 360 Reality Audio de Sony.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au titre des dispositions de règle refuge de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations autres que des déclarations de nature historique peuvent être considérées comme prévisionnelles, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant l’acquisition proposée de TIDAL par Square (la « Société ») ainsi que le délai prévu pour la clôture de l’acquisition ; les performances futures de la Société et de TIDAL ; les avantages attendus de l’acquisition ; les attentes concernant l’impact financier de l’acquisition sur les états financiers de la Société ; ainsi que les attentes de la Société concernant l’échelle, les aspects économiques et la demande pour ses produits, fonctionnalités de produits et services, actuels et futurs, ou les avantages dérivés de ceux-ci. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société, et les résultats énoncés de façon explicite ou implicite dans le présent communiqué de presse ; et les résultats annoncés ne doivent pas être considérés comme une indication de performance future. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles.

Les risques qui contribuent à la nature incertaine des déclarations prévisionnelles comprennent, sans s’y limiter : la possibilité que la transaction ne soit pas clôturée ou que la clôture puisse être retardée ; la capacité d’obtenir les approbations réglementaires requises ou de satisfaire aux autres conditions de clôture en temps opportun, ou le risque de ne pas y satisfaire du tout ; la possibilité que la transaction proposée ne soit pas en mesure de faire progresser les stratégies commerciales des parties ; la capacité de la Société à fidéliser les artistes et les clients de TIDAL ; la capacité à réaliser les bénéfices attendus de la transaction dans les délais prévus, ou la possibilité que ces bénéfices ne soient aucunement réalisés ; toutes perturbations occasionnées par la transaction sur les opérations en cours ; tous coûts éventuels de transaction importants ; la capacité de la Société à prendre en charge une nouvelle activité verticale et à intégrer les produits de TIDAL ; tous engagements ou passifs inconnus, sous-estimés ou non divulgués ; ainsi que les autres risques énumérés ou décrits de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment le dernier rapport annuel sur formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC par la Société, et qui est disponible sur la page des relations avec les investisseurs, du site Web de la Société. Toutes les déclarations prévisionnelles sont basées sur les informations et estimations dont la Société dispose au moment de la publication du présent communiqué de presse, et ne sont pas des garanties de performance future. Sauf si la loi l’exigeait, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse.

