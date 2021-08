Square : met la main sur l'australien Afterpay pour 29 milliards de dollars

Données financières USD EUR CA 2021 20 011 M - 16 844 M Résultat net 2021 108 M - 91,1 M Tréso. nette 2021 1 493 M - 1 257 M PER 2021 880x Rendement 2021 - Capitalisation 113 Mrd 113 Mrd 94 776 M VE / CA 2021 5,55x VE / CA 2022 4,87x Nbr Employés 5 477 Flottant 84,9% Graphique SQUARE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SQUARE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 44 Dernier Cours de Cloture 247,26 $ Objectif de cours Moyen 274,62 $ Ecart / Objectif Moyen 11,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jack Dorsey Chairman, President & Chief Executive Officer Amrita Ahuja Chief Financial Officer & Treasurer James Morgan McKelvey Independent Director Lawrence Henry Summers Independent Director David Alan Viniar Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SQUARE, INC. 13.61% 112 594 FISERV, INC. 1.10% 76 226 GLOBAL PAYMENTS INC. -10.22% 57 098 NEXI S.P.A 10.65% 22 301 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. -5.36% 21 523 AFTERPAY LIMITED -18.08% 20 565