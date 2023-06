Squarespace, Inc. : B. Riley relève à l'achat

Squarespace, Inc. propose une plateforme tout-en-un de création de sites Web et de commerce électronique. La société offre une plateforme permettant aux entreprises et aux créateurs indépendants de construire une présence en ligne pour leurs marques et de gérer leurs activités sur Internet. Elle propose des sites Web, des domaines, du commerce électronique, des outils pour gérer une présence sur les médias sociaux, des outils de marketing et des capacités de planification. Ses outils de conception permettent de créer un site Web convivial pour les téléphones portables et les ordinateurs de bureau, d'acquérir un domaine et d'assurer une présence sur les médias sociaux. Grâce à ses solutions de commerce, elle fournit à ses clients tout ce dont ils ont besoin pour vendre des produits physiques, des abonnements, du contenu ou des services en ligne. Elle fournit aux marques des solutions de marketing, telles que des campagnes d'e-mailing, des fonctionnalités de gestion de la relation client, des outils d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et des outils d'analyse pour les aider à comprendre et à cibler leur public tout en stimulant le trafic, les ventes et la conversion.

Secteur Internet