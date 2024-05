Squarespace, Inc. propose une plateforme axée sur la conception qui aide les entrepreneurs à créer des marques et des entreprises en ligne. La société fournit à ses utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires tous les outils dont ils ont besoin pour créer une présence en ligne, construire un public, monétiser et développer leur activité. Sa gamme de produits comprend des sites web, des domaines, des outils de commerce électronique et de marketing, ainsi que des outils de planification avec Acuity, de création et de gestion de la présence sur les médias sociaux avec Bio Sites et Unfold, et de gestion de l'hôtellerie et de la restauration avec Tock. Elle fournit aux clients des outils leur permettant d'effectuer des transactions en fonction de leur activité, notamment des fonctionnalités de planification, de contenu numérique et d'accueil pour les vendeurs de services, ainsi que des produits sur mesure pour les vendeurs de biens physiques. Elle fournit à ses clients des outils qui les aident à développer leurs activités grâce à la connaissance des données et à l'amplification du marketing. Ses clients représentent un éventail de secteurs d'activité et de tailles, allant de l'entrepreneur individuel à la grande entreprise.

Secteur Internet