SQX Resources Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. L'activité principale de la société est l'exploration de minéralisations d'or et de cuivre dans le Queensland, en Australie. La société se concentre sur la minéralisation en or et en cuivre dans les zones d'intérêt d'Ollenburgs et de Scrub Paddock. Le prospect Scrub Paddock est situé dans l'EPM 27257. Le projet est situé dans le bassin d'Esk, une structure de la ceinture de plissements de la Nouvelle-Angleterre, à environ 130 kilomètres de Brisbane.

Secteur Or