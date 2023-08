SRAX Inc. est une entreprise technologique qui se concentre sur l'amélioration des communications entre les sociétés publiques et leurs actionnaires et investisseurs. Les unités commerciales de la société comprennent Sequire et LD Micro. Sequire offre aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux émetteurs de suivre les comportements et les tendances de leurs actionnaires, puis d'utiliser des informations fondées sur des données pour s'engager auprès d'eux par le biais de canaux de marketing. LD Micro organise et accueille des conférences d'investisseurs dans le domaine des micro et petites capitalisations, et prévoit de créer plusieurs événements de niche pour la communauté des investisseurs. La société opère à travers deux segments : Sequire et BIGToken. Le segment Sequire comprend l'octroi de licences pour la plateforme SaaS (Software-as-a-Service) de la société et les technologies d'analyse de données associées. Le segment BIGToken comprend la vente de campagnes publicitaires et de données sur les consommateurs obtenues par le biais de son application BIGToken. Les filiales de la société comprennent LD Micro, Inc. et Force Protection Video Equipment Corporation, Inc.

Secteur Publicité et marketing