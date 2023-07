Sree Jayalakshmi Autospin Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans l'égrenage et le commerce du coton. Les segments de la société comprennent la fibre de coton, les graines de coton et autres. Le coton de la société est égrené et vendu à des filatures du sud de l'Inde et les graines de coton sont vendues à des unités d'huile au Karnataka et dans d'autres États.

Secteur Textiles et Cuirs