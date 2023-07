Srei Infrastructure Finance Limited est une société de financement d'infrastructures basée en Inde. La société est engagée dans le financement d'entreprises ou la fourniture d'infrastructures. Son secteur d'activité comprend les services financiers. Elle possède un portefeuille dans les secteurs des infrastructures, tels que le transport, l'énergie, l'assainissement de l'eau, la communication, les infrastructures sociales et commerciales, entre autres. Les activités de la société se concentrent sur les services d'équipement d'infrastructure et le financement de projets ; les services payants, y compris le conseil en projets, le développement de projets, la banque d'investissement, les fonds d'investissement alternatifs et le courtage d'assurance, et les investissements stratégiques, y compris l'infrastructure de télécommunication, le transport, les locations, l'infrastructure de technologie de l'information rurale, et les zones économiques spéciales (ZES) et les parcs industriels. Les filiales de la société comprennent Srei Capital Markets Limited et Srei Forex Limited.

Secteur Services financiers aux entreprises