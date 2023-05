L'entreprise indienne SRF affiche une baisse de 7 % de son bénéfice au quatrième trimestre en raison de la pression exercée sur les marges dans le secteur de l'emballage

Une hausse des prix des films de polypropylène et de polyéthylène utilisés dans les films d'emballage a entraîné une baisse de 17 % des recettes de ce segment. L'entreprise a été confrontée à de "forts vents contraires avec une pression significative sur les marges" après la mise en service de plusieurs nouvelles lignes en Inde et à l'étranger, a déclaré l'entreprise.

Les recettes provenant de la vente de produits ont augmenté de 6 % pour atteindre 37,19 milliards de roupies.

Parallèlement, la faiblesse de la demande a freiné les ventes dans le segment des textiles techniques, qui fournit des renforts aux fils et tissus en nylon et en polyester. Ce segment a enregistré une baisse de plus de 13 % de son chiffre d'affaires en raison de la diminution des ventes de tissus en nylon pour câbles de pneus, a indiqué SRF.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le ralentissement de la demande et les vents contraires macroéconomiques posent des défis majeurs aux entreprises chimiques, qui sont déjà confrontées à la hausse des coûts des matières premières et à la baisse des prix des produits. Le chiffre d'affaires de SRF a augmenté de 2 à 44 % au cours des quatre derniers trimestres, tandis que les bénéfices ont progressé de 1 à 59 %. Le chiffre d'affaires du segment des produits chimiques, qui représente plus de la moitié de l'activité globale, a augmenté d'environ 34 % pour atteindre 21,02 milliards de roupies.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES ENTREPRISES

Valorisation (Estimations (12 prochains mois) sentiment des analystes

12 prochains mois) mois)

RIC PE EV/EBIT Chiffre d'affaires Bénéfice Moyenne Nombre d'actions à div.

DA croissance croissance rating analystes prix cible rendement

(%)

SRF Ltd 30,56 18,39 15,39 12,83 Acheter 25 0,91 0,28

Navin Fluorine 49,16 30,95 35,17 36,64 Acheter 17 1,00 0,23

International Ltd

PI Industries Ltd 35,88 25,26 21,40 18,86 Acheter 21 0,92 0,17

UPL Ltd 9,58 6,89 8,07 20,27 Fort 0 0,71 1,40

Achat

** La moyenne des notations des analystes standardisée sur une échelle de Strong Buy, Buy, Hold, Sell, et Strong Sell.

** Le ratio de la dernière clôture de l'action par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes ; un ratio supérieur à 1 signifie que l'action se négocie au-dessus de l'objectif de prix.

